POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschenraub in Dortmund-Hombruch

Dortmund (ots)

Ein unbekannter Täter hat einem 55-jährigen Mann am Freitagnachmittag (2. Oktober) eine Tasche geraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Seinen ersten Angaben zufolge hielt sich der Dortmunder gegen 14.05 Uhr an der Einfahrt zum Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Stockumer Straße auf (nahe des DSW Betriebshofs). Dort sprach ihn ein unbekannter Mann an und wollte Geld wechseln. Als der 55-Jährige dies nicht konnte, ging der Mann weg. Kurze Zeit später kam jedoch ein zweiter Mann mit demselben Anliegen auf ihn zu. Nachdem er dem Dortmunder eine Münze hingehalten hatte, riss der Unbekannte plötzlich an der Lederhandtasche, die er mit einer Schlaufe am Handgelenk trug. Mit seiner so erlangten Beute flüchtete der Täter auf der Stockumer Straße in Richtung Westen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, trug eine Jeansjacke, eine dunkle Jeans, helle Turnschuhe, eine Kappe sowie einen dunkelblauen Mund-Nasen-Schutz. Der Mann, der den Dortmunder zuerst angesprochen hatte und ein Komplize sein könnte, war ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, hatte einen Oberlippenbart, trug ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle Jeanshose.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Unbekannten machen können. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

