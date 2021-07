Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohner ertappt nächtlichen Einbrecher und folgt ihm: Festnahme von 48-Jährigem in seiner Wohnung

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Ein mutmaßlicher Einbrecher konnte in der Nacht zum heutigen Donnerstag in seiner Kasseler Wohnung durch die Polizei festgenommen werden. Der 48-Jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor in eine Erdgeschosswohnung in der Falkensteinstraße eingebrochen. Der schlafende Bewohner war durch Geräusche wach geworden, hatte den Täter in seinem Wohnzimmer ertappt und anschließend die Verfolgung des Flüchtenden aufgenommen. Dieser wähnte sich nach der Flucht in seiner Wohnung in Sicherheit, wohin ihm der Zeuge aber gefolgt war und vor dem Haus auf die alarmierte Polizei wartete. Der bereits hinreichend polizeibekannte Tatverdächtige wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Der Einbruch in die Wohnung hatte sich gegen 03:30 Uhr ereignet. Der Einbrecher hatte durch Hereingreifen ein gekipptes Fenster geöffnet und war so in das Wohnzimmer eingestiegen. Dort schaltete er das Licht ein und wollte sich offenbar bereits auf die Suche nach Wertsachen begeben, als er von dem Bewohner ertappt und angesprochen wurde. Blitzschnell flüchtete der Täter durch das geöffnete Fenster nach draußen und gab Fersengeld. Dabei rechnete er offenbar nicht mit der Hartnäckigkeit des Zeugen, der ihm bis zu seiner Wohnanschrift im Stadtteil Oberzwehren gefolgt war. Dort konnten die zwischenzeitlich alarmierten Streifen der Polizeireviere Süd-West und Mitte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Der alkoholisierte 48-Jährige räumte den Einbruch im weiteren Verlauf ein. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

