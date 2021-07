Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unbekannter erbeutet Bares

Gedroht hat ein Mann bereits am Freitag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ging ein Mann gegen 21.30 Uhr in das Spielcasino In den Seewiesen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld. Seine Beute verstaute er in einer hellen Plastiktüte. Nach der Tat flüchtete der Täter. Bei ihm soll es sich um einen etwa 190 cm großen, schlanken Mann handeln. Er wird auf ein Alter zwischen 25 und 30 Jahren geschätzt. Bei der Tat soll er einen schwarzen Pullover getragen haben, auf denen die hellen Buchstaben "DNM" erkennbar waren. Außerdem soll er eine dunkle Arbeitshose und rote Schuhe getragen haben. Das Gesicht war nicht erkennbar, da es maskiert war. Über die Augen soll der Unbekannte eine blaue Schwimmbrille gezogen haben. Bei der Waffe, die der Täter während der Tat benutzte, soll es sich um eine schwarze Schusswaffe handeln. Die Beute habe der Unbekannte in eine helle Plastiktüte gesteckt, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Nach der Tat sei er zu Fuß in Richtung Wilhelm-Kentner-Straße geflüchtet. Die Heidenheimer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. (07321/3220).

++++1418983

Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell