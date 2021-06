Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde gegen 01:15 Uhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer in der Saarlandstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Da ein angebotener Drogentest positiv auf THC verlief, wurde die Weiterfahrt untersagt und dem Fahrer auf der Polizeidienststelle von einem hinzugezogenen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, dem Mann droht nun eine Geldbuße in Höhe von 500 EUR und ein einmonatiges Fahrverbot. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell