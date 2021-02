Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (28.01.) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr wurde in der Innenstadt von Steinfurt ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Besitzer des Pkw hatte seinen grauen Peugeot 207 auf der Straße Markt abgestellt. Als er wieder fahren wollte, stellte er eine Beschädigung am vorderen linken Kotflügel fest. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115

