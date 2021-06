Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Leimen (ots)

Am Mittwochnachmittag.02.06.2021, kam es auf der K32 zwischen Waldfischbach-Burgalben und Leimen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten, alleinbeteiligten Fahrradfahrer. Der 60-Jährige befuhr die K32 in Fahrtrichtung Waldfischbach-Burgalben, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte und sich schwer verletzte. Der Transport in das Klinikum erfolgte mittels Rettungshubschrauber. Die K32 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

