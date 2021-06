Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 02.06.2021 parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren schwarzen VW-Golf gegen 10:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Christiansgasse. Als sie um 10:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte sie einen Schaden an der Heckstoßstange sowie am dortigen Kennzeichen. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den VW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden von ca. 500EUR. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pips

