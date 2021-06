Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Hornbach (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Brenschelbacher Straße in Hornbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter weißer Pkw, Audi A7, wurde beim Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug gestreift. Hierbei entstand ein Sachschaden an der hinteren Stoßstange von ca. 1000 EUR. Die Polizei Zweibrücken bittet unter Tel.: 0633/976-0 oder per E-Mail: pizweibrucken@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise. |pizw

