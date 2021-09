Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Ermittler finden vermissten 73-Jährigen

Kassel (ots)

Kassel:

Der seit dem gestrigen Donnerstagnachmittag vermisste 73-jährige Helmar K. ist wieder da. Beamte des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo hatten die bisherige Suche nach dem Vermissten am heutigen Freitag fortgesetzt und den 73-Jährigen gegen 12 Uhr in der Kasseler Nordstadt entdeckt. Wie die Kriminalbeamten berichten, ist der Mann wohlauf. Er wird nun von den Polizisten in das Seniorenwohnheim, in dem er lebt, zurückgebracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 73-Jährigen unterstützt haben.

