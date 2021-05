Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Unbekannter Motorradfahrer verletzt Passantin - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Bereits am 22. April kam es gegen 14:30 Uhr auf der Dammstraße in Rheinnähe zu einem Vorfall, bei dem ein 16-jähriges Mädchen durch den unbekannten Fahrer eines Kleinkraftrades angegriffen und verletzt worden war. Das Mädchen hatte sich mit einer Freundin (17) an einer Parkbank aufgehalten und saß vor der Bank auf dem Boden. Ein unbekannter Motorradfahrer näherte sich den beiden, hielt in deren Höhe an, trat der 16-Jährigen mit dem Schuh gegen den Kopf und flüchtete anschließend. Das Mädchen begab sich später mit leichten Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Unbekannte soll etwa 1,80 m groß sein und hat eine muskulöse Statur. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Motorradkombination und einen schwarzen Helm mit orangefarbenem Emblem. An dem Motorrad oder Moped war kein Kennzeichen angebracht. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 35.

