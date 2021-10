Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Vermisste Person (Folgemeldung)

Soest (ots)

Die am heutigen Nachmittag vermisste Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Sie befindet sich nun wieder in ärztlicher Obhut. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich irgendwie an der Suche beteiligt haben. (lü)

