Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gebäudebrand in Wolfhagen Ortsteil Niederelsungen

Kassel (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 22:20 Uhr zu einem Gebäudebrand in Wolfhagen-Niedereslungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es im dritten Obergeschoss des Hauses. Die Bewohner des Hauses konnten selbständig das Gebäude verlassen. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden beträgt ca. 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Kassel übernommen.

