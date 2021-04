Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Tangstedt: Carport brennt in voller Ausdehnung - Feuerwehr verhindert weitere Ausbreitung

Pinneberg (ots)

Tangstedt: Carport brennt in voller Ausdehnung - Feuerwehr verhindert weitere Ausbreitung Datum: Freitag, 16. April 2021, 2.22 Uhr +++ Einsatzort: Tangstedt, Hermann-Krohn-Straße +++ Einsatz: FEU (Feuer standard)

Tangstedt - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16. April) ist in Tangstedt ein Carport nieder gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Tangstedt verhinderte mit 24 Kräften, dass auch noch die direkt angebaut Garage Feuer fing und dass sich der Brand auf ein Nachbargrundstück ausbreitete. Personen wurden nicht verletzt. Als die Freiwillige Feuerwehr Tangstedt um 2.22 Uhr alarmiert wurde, stand die Holzkonstruktion an der Rückseite der Garage eines Einfamilienhauses bereits in hellen Flammen. Für die Garage bestand eine konkrete Gefahr, ebenfalls Feuer zu fangen. Außerdem war eine Hecke zum Nachbargrundstück bedroht. Die Feuerwehrleute nahmen unter Atemschutz drei Strahlrohre zur Brandbekämpfung vor. Unter anderem bargen sie noch rechtzeitig eine heiße Gasflasche und kühlten diese. "Wir hätten keine zehn Minuten später kommen dürfen", sagte der Tangstedter Wehrführer Florian Jarzebski. Die Helfer öffneten außerdem in Teilbereichen das Dach der Garage, um nach möglichen Brandnestern zu suchen. Die Lösch- und Aufräumarbeiten auf dem Grundstück im Wendehammer einer Wohnstraße dauerten insgesamt fast zweieinhalb Stunden. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Die Kripo ermittelt.

Kräfte

FF Tangstedt: 24 mit drei Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei und Kripo

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell