POL-MK: Holzlaster drohte umzukippen

Plettenberg (ots)

Am Humberg in Plettenberg-Oesterhammer hat sich gestern Abend nach 18 Uhr ein Holzlaster festgefahren. Er rutschte mit den linken Rädern von der schmalen Asphaltstraße herunter und drohte, auf eine leicht abschüssige Wiese zu kippen. Die Feuerwehr sicherte das in Polen zugelassene Fahrzeug. Ein Abschleppunternehmen schaffte es gestern Abend jedoch nicht, den Sattelzug zu bergen. Das gelang erst heute am frühen Morgen. Die Polizei sicherte die Abfahrt über schmale Straße.

