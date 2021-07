Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb im Discounter

Meinerzhagen (ots)

Eine 84-jährige Meinerzhagenerin wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Lindenstraße bestohlen. Zwischen 11 und 12 Uhr hielt sie sich in dem Markt auf. An der Kasse musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche steckte. Sie hatte nichts Verdächtiges bemerkt. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkauf in Discountern: Taschendiebe freuen sich über im Einkaufswagen oder an den Wagen gehängte Handtasche. Geschickte Täter schaffen es aber auch, die über der Schulter hängende Handtasche unbemerkt zu öffnen und Portemonnaies herauszuziehen. (cris)

