Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210419.3 Sankt Michaelisdonn: Einbruch in Landmaschinenhandel

Sankt Michaelisdonn (ots)

Bei einem Einbruch in einen Landmaschinenhandel in Sankt Michaelisdonn haben Unbekannte in der vergangenen Woche reiche Beute gemacht. Sie stahlen mehrere Rasenmäher - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 14. April 2021, 18.00 Uhr, bis zum Morgen des darauffolgenden Tages verschafften sich Einbrecher gewaltsam nach dem Öffnen eines Zaunes Zutritt zu einer Werkstatt in der Straße Brustwehr. Dort entwendeten sie drei Rasenmäher-Traktoren, einen Handrasenmäher sowie ein Mähdeck. Alle Geräte stammten von dem Hersteller Stiga und besaßen einen Gesamtwert von mehr als zehntausend Euro.

Das Diebesgut dürften die Täter im Bohlenweg in oder auf ein Fahrzeug verladen haben, im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell