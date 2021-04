Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210416.2 Itzehoe: Fahrt unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Itzehoe (ots)

Donnerstagnachmittag hat eine Streife in Itzehoe einen Mann überprüft, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 14.30 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Straße Rotenbrook den Fahrer eines Renaults zu kontrollieren. Sie führten die Maßnahme auf dem Parkplatz eines Supermarktes durch und bemerkten bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit eine auffällige Pupillenreaktion bei ihrem Gegenüber. Drogen habe er nicht zu sich genommen, so der 28-Jährige, allerdings Medikamente. Einen Drogenvortest zu absolvieren, gelang dem Mann aus Brokdorf nicht, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Zudem fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Merle Neufeld

