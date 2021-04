POL-IZ: 210415.3 Lägerdorf: Einbruch in Büro

Polizeidirektion Itzehoe

Von gestern auf heute ist es in Lägerdorf zu einem Einbruch in ein Büro in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Der Täter erbeutete einen Tresor, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis zum heutigen Morgen, 07.00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter durch Aufhebeln einer Wohnungstür in einem Haus in der Stiftstraße Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Büros. Er durchwühlte Schränke und Regale und entwendete einen Tresor, der Papiere und Schlüssel enthielt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, der Wert des Stehlguts dürfte bei 500 Euro liegen.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

