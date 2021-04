Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210419.1 Brunsbüttel: Kollision eines Seeschiffes mit der Schleusenanlage Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein Motorschiff in der Schleusenanlage Brunsbüttel mit einer Mole kollidiert. An dem Schiff entstand ein Schaden an der Außenhaut - es durfte seine Reise erst einmal nicht fortsetzen.

Um 03.02 Uhr lief das Schiff "Heinz G", Flagge Antigua und Barbuda, von der Elbe kommend in den Alten Vorhafen der Schleusenanlage Brunsbüttel ein und war für die kleine Südschleuse bestimmt. Durch falsche Einschätzung der Strömung und einen Steuerfehler stieß das Schiff gegen die Mole II im Bereich der Dalben 51 und 55. Durch die Kollision entstand ein Loch in der Außenhaut des Stevens oberhalb der Wasserlinie.

Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft ordnete ein Weiterfahrverbot bis zur Klassebestätigung an.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell