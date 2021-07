Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse gestohlen/ Panne mit gestohlenem Wagen

Lüdenscheid (ots)

Einer 82-jährigen Lüdenscheiderin wurde am Mittwoch die Geldbörse gestohlen. Sie stieg gegen 8.49 Uhr in den Bus der Linie 54 zum Sauerfeld ein. Nach dem Aussteigen bemerkte sie, dass sie ihre Tasche im Bus vergessen hatte. Sie bat einen anderen Busfahrer zum Hilfe. Die Tasche wurde tatsächlich gefunden. Sie konnte die Tasche am nächsten Morgen bei der MVG abholen. Doch sie freute sich zu früh: Die Geldbörse war weg. Die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei.

Mit einer vorläufigen Festnahme endete am späten Donnerstagabend ein Streit um Geld. Die Autobahnpolizei hatte gegen 19 Uhr einen Wagen abschleppen lassen, der mit einem platten Reifen auf dem Standstreifen der A 45 stand. Als der Abschleppwagen eintraf, lag der Fahrer im Auto und schlief. Der Abschlepper holte den Wagen vom Standstreifen und nahm den Fahrer mit. Der konnte jedoch die Kosten nicht bezahlen und randalierte gegen 22 Uhr im Büro des Abschleppunternehmens. Das holte die Polizei dazu. Die Polizeibeamten vernahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des 30-Jährigen. Er konnte keinen Führerschein vorlegen. Der Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland räumte ein, mehrere Joints geraucht zu haben. Sein Pkw wies Schäden auf, die auf einen Unfall hindeuteten. Der Wagen mit niederländischem Kennzeichen war außerdem als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Arzt nahm dem Mann Blutproben ab. Er wurde vorläufig festgenommen und der Wagen sichergestellt. (cris)

