Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoscheibe eingeschlagen, Geldbörse gestohlen

Plettenberg (ots)

Autoknacker brauchen nicht viel Zeit: Eine 56-jährige Werdohlerin wollte am Donnerstag nur eben ihren Hund Gassi führen und stellte ihren Wagen deshalb um 13.40 Uhr auf dem Parkplatz Ehlhausen im Ortsteil Ohl ab. Sie ließ ihre Geldbörse auf dem Beifahrersitz liegen. Als sie eine Viertelstunde später zurückkehrte, war die Scheibe eingeschlagen und die Geldbörse weg. Die Polizei mahnt: Ein Auto ist kein Tresor! Jeder Wertgegenstand, das kann bereits das Kleingeld in der Mittekonsole sein, schafft Tätern Anreize, zuzuschlagen. Auch die Hoffnung, dass in den wenigen Minuten während eines Spaziergangs "schon nichts passiert", erweist sich leider immer wieder als Trugschluss. (cris)

