Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Alkoholisiert gefahren

Lippstadt (ots)

Gegen 22:00 Uhr ist am Mittwoch ein 26-jähriger Radfahrer einer Polizeistreife aufgefallen. Er war mit seinem Rad auf der Straße Am Bernhardbrunnen in Richtung Rixbecker Straße ohne Beleuchtung unterwegs. Als die Beamten den Erwitter anhielten, konnten sie Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Zur Blutprobenentnahme wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. (wo)

