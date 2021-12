Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Einkaufszentrum

Bocholt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Geschäft in Bocholt eingedrungen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang zu den Ladenräumen in einem Einkaufszentrum am Berliner Platz verschafft: Um hineinzukommen, hebelten sie eine Außentür auf. Aus dem Geschäft heraus brachen sie ebenfalls gewaltsam in die Ladenpassage ein und von dort in ein weiteres Geschäft. Ob und was die Unbekannten entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

