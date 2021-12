Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Von der Fahrbahn abgekommen

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag in Borken gekommen ist. Ein 50-Jähriger befuhr gegen 16.40 Uhr den Nordring aus Richtung Bocholt in Richtung Borken. Aus ungeklärter Ursache kam der Bocholter nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell