Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sibbesse - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sibbesse ( fri ) : In der Zeit zwischen dem 25.10.2021, gegen 22:00 Uhr und dem 26.10.2021, gegen 08:00 Uhr ist die Außenfassade eines in der Straße Lindenhof in Sibbesse befindlichen Supermarktes durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden.

Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich ersten Ermittlungen nach mit höherer Wahrscheinlichkeit um einen Transporter oder LKW.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/91160 oder der Polizeistation Sibbesse , tel. 05065/ 963910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell