Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Markt am Phoenixgelände ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am späten Dienstagabend, 26.10.2021, drangen unbekannte Täter, die es offenbar auf Tabakwaren abgesehen haben, in einen Supermarkt in der Phoenixstraße ein.

Bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23:30 Uhr. Nach der gewaltsamen Öffnung der Schiebetüren im Eingangsbereich begaben sich die Täter in Richtung Kassen. Dort brachen sie verschlossene Auslagekörbe, in denen u.a. Tabakwaren gelagert werden, auf. Zum Diebesgut liegen der Polizei gegenwärtig noch keine genauen Angaben vor.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell