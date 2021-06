Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Borussiastraße - Verkehr wurde umgeleitet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0626

Bei einem Verkehrsunfall auf der Borussiastraße sind am Mittwochnachmittag (16. Juni) zwei Personen leicht verletzt worden. Der Unfall sorgte für Verkehrsstörungen an der Auffahrt zur A 40.

Gegen 16.10 Uhr war ein 28-jähriger Autofahrer aus Dortmund auf der Borussiastraße in Richtung Indupark unterwegs. An der Kreuzung mit dem Alten Hellweg musste er aus bislang ungeklärter Ursache an der Rotlicht zeigenden Ampel stark bremsen. Eine hinter ihm fahrende 25-jährige Dortmunderin fuhr daraufhin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw auf.

Beide Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehr auf der Borussiastraße musste während der Unfallaufnahme großräumig umgeleitet werden. Dadurch kam es auch auf der A 40 zu Verkehrsstörungen. Der Einsatz war gegen 17.50 Uhr beendet.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 18.000 Euro.

