Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub zum Nachteil eines 54-Jährigen in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

Elze (pie).

Am Dienstag, den 26.10.2021, kommt es gegen 11:43 Uhr zu einem Raub in der Marktstraße in 31028 Gronau (Leine). Das 54-jährige Opfer habe sich zunächst mit der ihm persönlich bekannten 55-jährigen Beschuldigten getroffen. Am Marktplatz in Gronau (Leine) sei es vor dem Pkw des Opfers zunächst zu verbalen Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten gekommen. Das Opfer gibt an bedroht worden zu sein. Im Rahmen einer Rangelei sei das Opfer leicht am Kopf verletzt worden. Die Beschuldigte nahm während der Handgreiflichkeiten eine Tasche mit Bargeld in dreistelliger Höhe an sich und entfernte sich anschließend vom Tatort.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell