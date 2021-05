Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: 250 Liter Diesel aus Bagger gestohlen

Berg-Freisheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 20.05.21 zu Freitag, 21.05.21 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Bagger (Kettenfahrzeug) ca. 250 Liter Dieselkraftstoff. Der Bagger stand in der Gemarkung Berg-Freisheim, Verlängerung des dortigen Kuhweg ca. 300 m außerhalb in nördlicher Richtung von Berg-Freisheim. Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug anreisten und den Kraftstoff in größere Kanister abzapften. Hierzu werden noch Zeugen gesucht, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

