Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kleintransporter prallte auf LKW - eine Person leicht verletzt

Groß Laasch (ots)

Auf der Landesstraße 073 bei Groß Laasch ist am Montagvormittag ein Kleintransporter auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren. Dabei verletzte sich der Fahrer des auffahrenden Kleintransporters leicht. Er wurde zur weiteren medizinische Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der an den beteiligten Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell