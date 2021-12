Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kind bei Kollision leicht verletzt

Bocholt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, zu dem es am Montag in Bocholt gekommen ist: Eine Zwölfjährige war gegen 15.55 Uhr auf dem Radweg an der Karlstraße aus Richtung Klarastraße kommend unterwegs. Als das Kind die Dinxperloer Straße eigenen Angaben nach bei Grünlicht der Ampel in Richtung Herzogstraße überquerte, stieß es mit einem von rechts kommenden Radfahrer zusammen. Dieser habe sich von der Unfallstelle entfernt - ein Unbekannter habe daraufhin noch vergeblich versucht, ihn anzuhalten. Das Kind erlitt beim Sturz leichte Verletzungen. Der beteiligte Radfahrer war circa 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Schirmmütze. Die Polizei bittet den erwähnten sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen.

