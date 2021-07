Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Trier, Zurmaiener Straße Höhe Stadion (ots)

Am heutigen Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der Zurmaiener Straße (B 49), FR A 602, in Höhe der Einmündung Zeughausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem schwarzen Motorrad mit auffallend roten Verzierungen die Zurmaiener Straße und wendete, ohne jegliche Ankündigung und verbotswidrig an der grün anzeigenden Lichtzeichenanlage, unmittelbar in Höhe des Moselstadions, über die dort befindliche Fußgängerfurt. Nach diesem Wendemanöver setzte der Unfallverursacher seine Fahrt dann auf der Gegenfahrbahn in Richtung Innenstadt fort. Aufgrund des unvermittelt eingeleiteten Wendemanövers des Motorradfahrers sah sich eine hinter dem Motoradfahrer befindliche PKW-Fahrerin gezwungen ihren PKW plötzlich bis zum Stillstand abzubremsen. Infolgedessen ereignete sich an dieser Stelle ein Auffahrunfall mit dem hinter ihr befindlichen PKW. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Ob durch das Verhalten des Motorradfahrers weitere Verkehrsteilnehmer, insbesondere mit Fahrtrichtung Innenstadt, gefährdet oder behindert wurden, ist ebenfalls Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Gegenwärtig wird gegen den unbekannten Motorradfahrer wegen des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.

Die Polizeiinspektion Trier bittet weitere Zeugen des Unfalls sich für sachdienliche Hinweise, insbesondere hinsichtlich der Identität des Motorradfahrers, telefonisch unter der 0651/ 9779-5210 zu melden.

