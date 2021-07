Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2021, ereignete sich in der Johannes-Blum-Straße in Hermeskeil, vermutlich in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Vor der Praxis Scholtes & Marx parkte ein grauer VW Kombi, der durch den neben ihm parkenden PKW beschädigt wurde. Vermutlich hatte der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Ein-oder Aussteigen mit der Tür den grauen Kombi touchiert. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten / lilafarbenen Kleinwagen mit schwarzem Dach gehandelt haben. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell