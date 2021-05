Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Kellerraum

Lingeh (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagabend in einen Kelleraum eines Mehrfamilienhauses an der Miquelstraße eingedrungen. Sie brachen die Kellertür auf und entwendeten ein Werkzeug von geringem Wert. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

