Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brandstiftung an altem Sägewerk

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag an zwei Stellen des alten Sägewerks an der Riedemannstraße Feuer gelegt. Während die Brandstelle in einer kleinen Lagerhalle keine größeren Sachschäden anrichtete, geriet der hintere Teil des Wiegewerkes in Vollbrand. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Feuerwehr Meppen war mit 46 Einsatzkräften vor Ort und brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen entgegen.

