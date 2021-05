Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Bürocontainer

Haren (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen ist es an der Twister Straße in Rütenbrock zu einem Einbruch in einen dortigen Bürocontainer gekommen. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten den Container nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell