Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Reh und Fasane bei Mäharbeiten überfahren - Strafanzeige

Lingen (ots)

Bei Mäharbeiten am Schluchtweg und an der Ulanenstraße sind am Mittwochnachmittag fünf Fasane und ein Reh getötet worden. Die Tiere wurden von den landwirtschaftlichen Zugmaschinen samt Mähaufsatz erfasst und überfahren. Der für die Flächen zuständige Jagdpächter hat nun Anzeige bei der Polizei erstattet. Ihm sei nicht - wie vorgeschrieben - die Gelegenheit gegeben worden, die Felder abzusuchen und die Tiere daraus zu vertreiben oder sie umzubetten. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

