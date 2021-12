Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen Radfahrer erfasst

Bocholt (ots)

Ein Radfahrer hat am Montag in Bocholt bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Ein Reeser war gegen 17.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Franzstraße in Richtung Büngener Straße unterwegs. Als der 48-Jährige nach rechts auf die Auffahrt zur Bundesstraße 67 abbiegen wollte, kam es zur Kollision: Ein 47-jähriger Bocholter hatte den in beide Richtungen freigegebenen Geh- und Radweg an der Franzstraße in Richtung Innenstadt befahren. Der Leichtverletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell