Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Beim Einparken ein anderes Auto geschrammt (23.08.2021)

Konstanz (ots)

Am Montagmittag gegen 13.45 Uhr hat ein Porschefahrer beim Einparken einen abgestellten Fiat beschädigt. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Hafenstraße, in Nähe des "Sea-Life". Ein 23-Jähriger streifte mit seinem Porsche einen Fiat 500 einer 30-Jährigen und beschädigte die hintere Stoßstange und den linken Radkasten. Der Gesamtschaden an beiden Autos beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

