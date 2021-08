Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kabelbrand ruft Feuerwehr auf den Plan (22.08.2021)

Konstanz (ots)

Am Sonntagabend ist es in der Altstadt wegen eines durchgeschmorten Kabels zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Gegen 18.00 Uhr ging ein Notruf ein, dass es in einem Pub in der Kreuzlinger Straße zu einer Rauchentwicklung kam. Die Helfer konnten dort keinen Brand oder Rauch mehr vorfinden, jedoch Brandgeruch wahrnehmen. Als Ursache dafür fand die Feuerwehr Konstanz ein durchgeschmortes Kabel in der Außenbeleuchtung. Sie nahmen das beschädigte Kabel vom Netz, weiterer Schaden war nicht entstanden. Die Straße musste für den Einsatz kurze Zeit gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell