Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Auto gerät beim Fahren in Brand

Bocholt (ots)

Vollständig ausgebrannt ist am Montag ein Auto in Bocholt-Suderwick. Der Fahrer war gegen 07.55 Uhr auf der Dinxperloer Straße in Richtung Isselburg unterwegs, als sich Brandgeruch und Qualm im Inneren ausbreiteten. Der Bocholter stellte seinen Wagen auf einem Parkplatz ab, stieg aus und verständigte die Feuerwehr. Die Kräfte der Wehr löschten die Flammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Als Ursache des Brandes ist von einem technischen Defekt auszugehen.

