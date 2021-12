Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auffahrunfälle bereitet Schmerzen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 54 Jahre alter Autofahrer am Montag in Gronau zugezogen. Der Gronauer wollte gegen 15.50 Uhr von der Hermann-Ehlers-Straße nach links auf die Eper Straße in Richtung Epe abbiegen. Das bemerkte eine 22 Jahre alte Hellendornerin (NL) zu spät und fuhr auf. Eine ärztliche Behandlung war zunächst nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es gegen 17.15 Uhr, ebenfalls auf der Hermann-Ehlers-Straße, circa 100 Meter vor der ersten Unfallörtlichkeit. Dass ein 29 Jahre alter Mann aus Haarlemmermeer (NL) verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte ein 43 Jahre alter Gronauer zu spät und fuhr auf. Beide Autofahrer waren aus Richtung Ochtrup kommend in Richtung Enschede unterwegs. Der Niederländer verletzte sich leicht, aber auch hier war eine ärztliche Behandlung nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

