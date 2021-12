Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Heiden (ots)

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls in Heiden am Montagmittag. Gegen 13.00 Uhr war ein 18 Jahre alter Autofahrer auf der Halterner Straße in Richtung Heiden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Heidener nach links in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen eines 30 Jahre alten Gelsenkircheners kam. Beide Fahrzeuge kamen in den entgegengesetzten Straßengräben zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

