Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Gokart am Spielplatz entwendet

Bocholt (ots)

Keine schöne Nachricht so kurz vor Weihnachten: Unbekannte haben am Samstag einem Kind in Bocholt-Biemenhorst ein Gokart gestohlen. Der Junge war damit am Nachmittag zum Spielplatz am Heinrich-Hillermann-Weg gefahren und hatte es dort auf dem Bolzplatz geparkt. Dort entwendeten die Täter das Fahrzeug der Marke Berg. Es ist gelb und schwarz lackiert, ist im Stile eines Choppers oder Trikes dreirädrig gebaut mit zwei Sitzen nebeneinander, ausgestattet mit Anhängerkupplung und Handbremse. Die Polizei bittet unter Tel. (02871) 2990 um Hinweise an die Kripo in Bocholt - das Weihnachtsfest wäre für den bestohlenen Jungen sicherlich schöner, wenn er sein Gokart zurückbekäme.

