Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Grüner Trecker fährt nach Unfall weg

Vreden (ots)

Über den Fuß gefahren ist ein Unbekannter einem 19 Jahre alten Vredener. Zu dem Geschehen kam es am Samstag, gegen 02.05 Uhr in Vreden auf der Wüllener Straße. Der Geschädigte und Zeugen schilderten, dass ein vermutlich alkoholisierter Treckerfahrer durch die Innenstadt gefahren ist. Die Fahrt ging über die Wüllener Straße bis zum Domhof und wieder zurück. Vor einer Pizzeria hielt der Unbekannte kurz und der Geschädigte lief auf den grünen Trecker mit grünen Kennzeichen aus Borken zu, um die Fahrt zu beenden. Der Fahrer mit blonden Haaren im Alter von 16 bis 21 Jahren setzte seine Fahrt fort und es kam zu dem Unfall. Da sich der Vredener dabei Verletzungen zuzog, brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

