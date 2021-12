Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Heek (ots)

Zwei Leichtverletzte, ein völlig zerstörter Wagen und ein beschädigter Weidezaun sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen in Heek-Ahle. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin war gegen 11.00 Uhr zusammen mit ihrer zehn Jahre alten Tochter auf der Landesstraße 573 aus Richtung Heek kommend in Richtung Ahaus unterwegs. Da etwas über die Straße gelaufen sei, habe sie eine Vollbremsung eingeleitet, gab die Heekerin an. Das Auto geriet ins Schlingern und kam nach links von der Straße ab. Dort überschlug es sich und kam auf einem Feld zum Stillstand, nachdem es einen Weidezaun durchbrochen hatte. Der Rettungsdienst brachte die beiden Fahrzeuginsassen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

