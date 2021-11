Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Mit gestohlenen Karten bezahlt - Polizei fasst verdächtiges Pärchen

Duisburg (ots)

Dank eines aufmerksamen Tankstellenmitarbeiters hat die Polizei zwei mutmaßliche Diebe gefasst. Der 24-Jährige informierte seine Chefin, weil ihm eine Frau verdächtig vorkam, die im Laufe des Montags (29. November) mehrfach mit verschiedenen Debitkarten bezahlt hatte. Die 53-jährige Tankstellenbetreiberin rief die Polizei. Nur wenige Minuten nach ihrem letzten Einkauf in der Tankstelle (gegen 16:20 Uhr) konnten die Beamten eine 22-Jährige und ihren 24 Jahre alten Freund in der Nähe kontrollieren. Sie hatten unter anderem mehrere EC-Karten und ein Tablet bei sich. Die Sachen waren am selben Nachmittag aus einem Auto an der Goeckingkstraße verschwunden und als gestohlen gemeldet worden. Die Polizisten nahmen das Pärchen mit zur Wache. Die beiden müssen sich jetzt mit Anzeigen auseinandersetzen.

