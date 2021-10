Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Montag gegen 17.15 Uhr kam es in der Salzbergener Straße zu einem Unfall. Eine 46-jährige Frau aus Schüttorf war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Opel Astra stadteinwärts unterwegs. Sie beabsichtigte an der Ampelkreuzung über den Linksabbiegestreifen in die Graf-Egbert-Straße abzubiegen. Ein weiteres unbeteiligtes Fahrzeug wollte zeitgleich über den Hauptfahrtstreifen nach rechts in die Weidestraße abbiegen. Beim Vorbeifahren an das unbeteiligte Fahrzeug stieß ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen den rechten Außenspiegel des Opel Astra. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 250 Euro zu kümmern. Bei dem verursachten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Kleinwagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Telefonnummer 05923/994380 zu melden.

