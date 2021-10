Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober wurde in der Hasestraße von einem bislang unbekannten Täter eine Glasscheibe eines Rauchabzugsmelders auf unbekannte Weise eingeschlagen. Dadurch wurde ein Alarm ausgelöst. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

