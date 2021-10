Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Unfallflucht/Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Montag um 13 Uhr kam es in der Löwenstraße Ecke Ochtruper Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem landwirtschaftlichen Gespann gegen einen Gartenzaun gefahren. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922) 9800 entgegen.

